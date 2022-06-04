4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Синьо-жовта стрічка на фарт. Неперевершена полька виграла Ролан Гаррос

Сергій Шаховець
4 червня, 18:49
Іга Свьонтек вдруге у своїй кар'єрі стала чемпіонкою Ролан Гарроса. Польська тенісистка не знає поразок понад три місяці

Іга Cвентек виграла Ролан Гаррос зі стрічкою у кольорах нашого прапора / Фото: Reuters

У Парижі визначилася чемпіонка Ролана Гароса. У фінальному матчі зустрічалися перша ракетка світу Іга Свьонтек та американка Корі Гауфф.

Лідерка світового рейтингу традиційно виступила у кепці з синьо-жовтою стрічкою – на знак підтримки України. І фартова стрічка не підвела польку.

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Іга Свьонтек обіграла суперницю у двох сетах, віддавши всього три гейми 18-річній американці.

Ролан Гаррос. Фінал

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Іга Свєнтек (Польща) – Корі Гауфф (США) – 6:1, 6:3

21-річна польська тенісистка вдруге у кар'єрі виграє титул Великого шолома, і це знову Ролан Гаррос. Раніше їй підкорився цей турнір у 2020 році.

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Крім того, Свьонтек продовжила свою переможну серію до 35 матчів. Востаннє полька програвала ще у лютому цього року. Таким чином, Іга повторила досягнення Вінус Вільямс 22-річної давності.

За підсумками турніру Свьонтек продовжить лідирувати у світовому рейтингу.

Американка Корі Гауфф уперше виступила у фіналі турніру Великого шолома. В оновленому рейтингу світової класифікації вона займе 13-й рядок.