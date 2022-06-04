Синьо-жовта стрічка на фарт. Неперевершена полька виграла Ролан Гаррос

Іга Cвентек виграла Ролан Гаррос зі стрічкою у кольорах нашого прапора / Фото: Reuters

У Парижі визначилася чемпіонка Ролана Гароса. У фінальному матчі зустрічалися перша ракетка світу Іга Свьонтек та американка Корі Гауфф.

Лідерка світового рейтингу традиційно виступила у кепці з синьо-жовтою стрічкою – на знак підтримки України. І фартова стрічка не підвела польку.

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Іга Свьонтек обіграла суперницю у двох сетах, віддавши всього три гейми 18-річній американці.

Ролан Гаррос. Фінал

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Іга Свєнтек (Польща) – Корі Гауфф (США) – 6:1, 6:3

21-річна польська тенісистка вдруге у кар'єрі виграє титул Великого шолома, і це знову Ролан Гаррос. Раніше їй підкорився цей турнір у 2020 році.

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Крім того, Свьонтек продовжила свою переможну серію до 35 матчів. Востаннє полька програвала ще у лютому цього року. Таким чином, Іга повторила досягнення Вінус Вільямс 22-річної давності.

За підсумками турніру Свьонтек продовжить лідирувати у світовому рейтингу.

Американка Корі Гауфф уперше виступила у фіналі турніру Великого шолома. В оновленому рейтингу світової класифікації вона займе 13-й рядок.