4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
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Сине-желтая лента на фарт. Непревзойденная полька выиграла Ролан Гаррос

Сергей Шаховец
4 июня, 18:49
Ига Свентек второй раз в своей карьере стала чемпионкой Ролан Гарроса. Польская теннисистка не знает поражений более трех месяцев

Ига Свентек выиграла Ролан Гарос с ленточкой в цветах нашего флага / Фото: Reuters

В Париже определилась чемпионка Ролан Гаросса. В финальном матче встречались первая ракетка мира Ига Свентек и американка Кори Гауфф.

Лидер мирового рейтинга традиционно выступила в кепке с сине-желтой лентой – в знак поддержки Украины. И фартовая ленточка не подвела польку.

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Ига Свентек обыграла соперницу в двух сетах, отдав всего три гейма 18-летней американке.

Ролан Гаррос. Финал

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Ига Свентек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:1, 6:3

21-летняя польская теннисистка второй раз в карьере выигрывает титул Большого шлема, и это опять Ролан Гаррос. Ранее ей покорился этот турнир в 2020 году.

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Кроме того, Свентек продлила свою победную серию до 35-ти матчей. Последний раз полька проигрывала еще в феврале этого года. Таким образом Ига повторила достижение Винус Вильямс 22-летней давности.

По итогам турнира Свентек продолжит лидировать в мировом рейтинге.

Американка Кори Гауф впервые выступила в финале турнира Большого шлема. В обновленном рейтинге мировой классификации она займет 13-ю строчку.