Синьо-жовта форма одна на двох: Металіст готовий організувати тренувальний процес збірної України

/ Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України тимчасово призупинено. Багато гравців залишили розташування своїх клубів і зараз перебувають без повноцінного тренувального процесу. ФІФА через військову агресію Росії ухвалила рішення перенести поєдинок збірної України проти Шотландії у стикових матчах за вихід на чемпіонат світу на червень.

/ Фото: ФК "Металлист"

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Про цілеспрямовану підготовку до матчів поки не йдеться. Допомогти збірній України зголосився Металіст. Клуб продовжує підготовку на зборах у Туреччині і навіть проводить спаринги. Керівництво харків'ян готове прийняти потенційних збірників, про це заявив головний тренер Олександр Кучер в інтерв'ю офіційному сайту.

"Я розмовляв з віцепрезидентом Металіста Євгеном Красниковим, який запропонував потенційним гравцям збірної України, які перебувають у Європі та не мають можливості тренуватися й підтримувати форму, приєднатися до Металіста. Для всіх очевидно, що у світлі майбутньої гри збірної України проти збірної Шотландії питання готовності наших збірників є на сьогодні дуже актуальним."

Лояльністю харківського клубу вже скористався Ярослав Ракицький, який зараз перебуває в розташуванні команди і вже встиг провести контрольний матч у складі Металіста.