Сине-желтая форма одна на двоих: Металлист готов организовать тренировочный процесс сборной Украины

/ Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины временно приостановлен. Многие игроки покинули расположение своих клубов и сейчас находятся без полноценного тренировочного процесса. ФИФА в свою очередь, из-за военной агрессии России, приняла решение перенести поединок сборной Украины против Шотландии в стыковых матчах за выход на чемпионат мира на июнь.

/ Фото: ФК "Металлист"

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О целенаправленной подготовке к матчам пока речи не идет. Помочь сборной Украины вызвался харьковский Металлист. Клуб продолжает подготовку на сборах в Турции и даже проводит спарринги. Руководство Металлиста готово принять потенциальных сборников, об этом заявил главный тренер Александр Кучер в интервью официальному сайту.

"Я разговаривал с вице-президентом Металлиста Евгением Красниковым, который предложил потенциальным игрокам сборной Украины, находящимся в Европе и не имеющим возможности тренироваться и поддерживать форму, присоединиться к Металлисту. Для всех очевидно, что в свете предстоящей игры сборной Украины против сборной Шотландии вопрос готовности наших сборников является на сегодня очень актуальным."

Лояльностью харьковского клуба уже воспользовался Ярослав Ракицкий, который сейчас находится в расположении команды и уже успел провести контрольный матч в составе Металлиста.