Симулянт року: воротар випросив видалення для одноклубника

Воротар випросив видалення для одноклубника. Фото: aftenbladet.no

Напередодні всіх здивував футболіст Палмейраса, який симулював травму після поплескування по спині від судді.

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Але воротар норвезького Вікінгу Патрік Гуннарссон пішов далі і зімітував травму… після конфлікту з одноклубником Давидом Брекалом!

Футболісти про щось голосно сперечалися, а потім Брекало двічі штовхнув воротаря в груди. Після другого разу той звалився на газон, хапаючись за обличчя.

Інші гравці Вікінга погасили сутичку, а потім рефері виписав Брекало червону картку.

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"Трохи посперечатися з товаришами по команді – це частина гри. Але ми не повинні торкатися друг одного", – цитує Гуннарссона Aftenposten.

Після гри футболіст вибачився перед одноклубниками та вболівальниками, а потім він помирився з Гуннарссоном.

"Я припустився помилки. Хочу вибачитися перед товаришами по команді, тренерами, клубом і всіма вболівальниками. Це буде уроком для мене", – сказав після зустрічі Брекало.

Проте тепер Брекало доведеться пропустити наступний матч чемпіонату Норвегії.