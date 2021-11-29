Симулянт года: вратарь выпросил удаление для одноклубника

Вратарь выпросил удаление для одноклубника. Фото: aftenbladet.no
Накануне всех удивил футболист Палмейраса, симулировавший травму после похлопывания по спине от судьи.
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Но вратарь норвежского Викинга Патрик Гуннарссон пошел дальше и сымитировал травму… после конфликта с одноклубником Давидом Брекалом!
Футболисты о чем-то громко спорили, а затем Брекало дважды толкнул вратаря в грудь. После второго раза тот рухнул на газон, хватаясь за лицо.
Другие игроки Викинга погасили стычку, а затем рефери выписал Брекало красную карточку.
"Немного поспорить с товарищами по команде – это часть игры. Но мы не должны касаться друг друга", – цитирует Гуннарссона Aftenposten.
После игры футболист извинился перед одноклубниками и болельщиками, а затем он помирился с Гуннарссоном.
"Я допустил ошибку. Хочу извиниться перед товарищами по команде, тренерами, клубом и всеми болельщиками. Я должен извлечь из этого урок", – сказал после встречи Брекало.
Тем не менее, теперь Брекало придется пропустить следующий матч чемпионата Норвегии.