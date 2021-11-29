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Минай --
11 декабря 00:00
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Симулянт года: вратарь выпросил удаление для одноклубника

Александр Трикиша
29 ноября, 10:14
Футболисты часто симулируют травмы, чтобы выпросить наказание для соперника. Но за последние дни мы стали свидетелями попыток заработать карточки для одноклубников и даже арбитра

Вратарь выпросил удаление для одноклубника. Фото: aftenbladet.no

Накануне всех удивил футболист Палмейраса, симулировавший травму после похлопывания по спине от судьи.

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Но вратарь норвежского Викинга Патрик Гуннарссон пошел дальше и сымитировал травму… после конфликта с одноклубником Давидом Брекалом!

Футболисты о чем-то громко спорили, а затем Брекало дважды толкнул вратаря в грудь. После второго раза тот рухнул на газон, хватаясь за лицо.

Другие игроки Викинга погасили стычку, а затем рефери выписал Брекало красную карточку.

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"Немного поспорить с товарищами по команде – это часть игры. Но мы не должны касаться друг друга", – цитирует Гуннарссона Aftenposten.

После игры футболист извинился перед одноклубниками и болельщиками, а затем он помирился с Гуннарссоном.

"Я допустил ошибку. Хочу извиниться перед товарищами по команде, тренерами, клубом и всеми болельщиками. Я должен извлечь из этого урок", – сказал после встречи Брекало.

Тем не менее, теперь Брекало придется пропустить следующий матч чемпионата Норвегии.