Сімон Фуркад, йди на**й. Підручний засудив француза за підтримку агресора

В інтерв'ю пропагандисту з російського телеканалу Матч ТВ Сімон Фуркад засудив усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

На таку страусинову позицію француза відреагував український біатлоніст Дмитро Підручний, який захищає Україну від російських загарбників.

"Я довго не міг писати тут, але вчорашнє інтерв'ю Симона Фуркада російським журналістам мене дуже обурило. Тому я вирішив знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні.

По-перше, Мартен і Симон Фуркади, ідіть н###й. Сподіваюся, ваші діти ніколи не відчують того болю, з яким зустрілися українські діти. Діти, які покинули свої будинки, чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам ґвалтують, а рідних убивають.