Симон Фуркад, иди на**й. Пидручный осудил француза за поддержку агрессора

В интервью пропагандисту из российского телеканала Матч ТВ, Симон Фуркад осудил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

На такую страусиную позицию француза отреагировал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который защищает Украину от российских захватчиков.

"Я долго не мог писать здесь, но вчерашнее интервью Симона Фуркада российским журналистам меня сильно возмутило. Поэтому я решил найти время, чтобы высказать свое мнение о роли спорта в политике и войне.

Во-первых, Мартен и Симон Фуркады, идите н###й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.