Симон Фуркад, иди на**й. Пидручный осудил француза за поддержку агрессора

Дмитрий Пидручный разочаровался в Симоне Фуркаде / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня, Instagram
В интервью пропагандисту из российского телеканала Матч ТВ, Симон Фуркад осудил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
На такую страусиную позицию француза отреагировал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который защищает Украину от российских захватчиков.
"Я долго не мог писать здесь, но вчерашнее интервью Симона Фуркада российским журналистам меня сильно возмутило. Поэтому я решил найти время, чтобы высказать свое мнение о роли спорта в политике и войне.
Во-первых, Мартен и Симон Фуркады, идите н###й. Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают.
Мне жаль, что я отдал голос за Мартена в комиссию НОК, и что такие великие спортсмены оказались дерьмовыми людьми. Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невинны и страдают из-за власти?
Спорт всегда был маркетинговым инструментом для любой страны, поэтому фраза "спорт вне политики" никогда не была для меня объективной, а сейчас тем более", – написал Пидручный в Instagram.
Отметим, что в отличие от французских биатлонистов, легендарный итальянский тренер Фабио Капелло отказался разговаривать с путинскими пропагандистами. Титулованный специалист отправил их вслед за российским кораблем.