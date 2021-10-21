Сидорчук – легенда Динамо: капітан вписав своє ім'я в історію клубу

Сергій Сидорчук потрапив до ТОП-10 єврокубкових гвардійців Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

30-річний півзахисник Динамо зіграв 65-й матч за "біло-синіх" у єврокубках. Це дозволило капітанові "біло-синіх" потрапити до ТОП-10 єврокубкових гвардійців.

Читайте також: Динамо і Шахтар встановили спільний антирекорд Ліги чемпіонів

Реклама

За кількістю зіграних матчів у єврокубках Сидорчук зрівнявся з екс-захисником Динамо Євгеном Хачеріді. У нинішньому складі киян більше Сергія зіграв лише Денис Гармаш, на його рахунку 76 поєдинків.

А лідирує в списку гвардійців нинішній помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський, який зіграв у 143 єврокубкових матчах. Побити рекорд легенди Динамо в найближчому майбутньому буде дуже складно.

Реклама

ТОП -10 єврокубкових гвардійців Динамо

1. Олександр Шовковський – 143

2. Олег Гусєв – 98

3. Андрій Ярмоленко – 80

4. Денис Гармаш – 76

– 76 5-6. Валентин Белькевич – 73

5-6. Максим Шацьких – 73

7. Сергій Ребров – 72

8. Андрій Гусин – 66

9-10. Євген Хачеріді – 65

9-10. Сергій Сидорчук – 65

Покращити свій особистий рекорд Сергій зможе вже в наступному матчі Ліги чемпіонів, який київське Динамо проведе 2 листопада проти Барселони.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Андрій Ярмоленко потрапив у ТОП-100 кращих бомбардирів національних збірних. Українець розташувався в рейтингу поруч з іспанцем Раулем.