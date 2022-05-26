28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Швейцарія – США: де дивитись чвертьфінал ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
26 травня, 19:51
Поєдинок за вихід до півфіналу чемпіонату світу відбудеться у Гельсінкі, пряма трансляція зустрічі буде доступна на території України

Швейцарці рідко пропускали і зайняли перше місце у групі / Фото: iihf.com

У четвер, 26 травня, будуть зіграні матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Гельсінкі на лід вийдуть збірні Швейцарії та США.

Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 20:20 за київським часом. У цей же час у Тампере пройде матч Фінляндія – Словаччина.

Реклама

Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Швейцарія – США буде на телеканалі Спорт 1.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що європейці мають більше шансів пробитися до півфіналу світової першості.

Котирування на основний час:

Реклама
  • Перемога Швейцарії – 2.06
  • Нічия – 4.30
  • Перемога США – 3.00

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Прохід Швейцарії – 1.63
  • Прохід США – 2.28

Досягнення

Збірна Швейцарії дебютувала на світовій першості з хокею у 1930 році. Швейцарці дев'ять разів піднімалися на п'єдестал пошани чемпіонатів світу. Срібні призери – 1935, 2013, 2018. Бронзові призери – 1928, 1930, 1939, 1950, 1951, 1953.

Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час виборола чимало нагород. Чемпіони – 1933, 1960; срібні призери – 1931, 1934, 1939, 1950; бронзові призери – 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.