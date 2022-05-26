28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
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Швейцария – США: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
26 мая, 19:51
Поединок за выход в полуфинал чемпионата мира состоится в Хельсинки, прямая трансляция встречи будет доступна на территории Украины

Швейцарцы редко пропускали и заняли первое место в группе / Фото: iihf.com

В четверг, 26 мая, будут сыграны матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. В Хельсинки на лед выйдут сборные Швейцарии и США.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени. В это же время в Тампере пройдет матч Финляндия – Словакия.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Швейцария – США будет на телеканале Спорт 1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у европейцев больше шансов пробиться в полуфинал мирового первенства.

Котировки на основное время:

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  • Победа Швейцарии – 2.06
  • Ничья – 4.30
  • Победа США – 3.00

Коэффициент на исход матча:

  • Проход Швейцарии – 1.63
  • Проход США – 2.28

Достижения

Сборная Швейцарии дебютировала на мировом первенстве по хоккею в 1930 году. Швейцарцы девять раз подымались на пьедестал почета чемпионатов мира. Серебряные призеры – 1935, 2013, 2018. Бронзовые призеры – 1928, 1930, 1939, 1950, 1951, 1953.

Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время завоевала не мало наград. Чемпионы – 1933, 1960; серебряные призеры – 1931, 1934, 1939, 1950; бронзовые призеры – 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.