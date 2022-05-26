Швейцария – США: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Швейцарцы редко пропускали и заняли первое место в группе / Фото: iihf.com

В четверг, 26 мая, будут сыграны матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. В Хельсинки на лед выйдут сборные Швейцарии и США.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 20:20 по киевскому времени. В это же время в Тампере пройдет матч Финляндия – Словакия.

Реклама

Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Швейцария – США будет на телеканале Спорт 1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у европейцев больше шансов пробиться в полуфинал мирового первенства.

Котировки на основное время:

Реклама

Победа Швейцарии – 2.06

Ничья – 4.30

Победа США – 3.00

Коэффициент на исход матча:

Проход Швейцарии – 1.63

Проход США – 2.28

Достижения

Сборная Швейцарии дебютировала на мировом первенстве по хоккею в 1930 году. Швейцарцы девять раз подымались на пьедестал почета чемпионатов мира. Серебряные призеры – 1935, 2013, 2018. Бронзовые призеры – 1928, 1930, 1939, 1950, 1951, 1953.

Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время завоевала не мало наград. Чемпионы – 1933, 1960; серебряные призеры – 1931, 1934, 1939, 1950; бронзовые призеры – 1936, 1949, 1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021.