14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Швейцарія – Італія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Сергій Шаховець
14 травня, 14:42
У групі А чемпіонату світу з хокею зіграють збірні Швейцарії та Італії. Дивіться відеотрансляцію зустрічі на нашому сайті

У італійців мало шансів проти збірної Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, у Фінляндії відбудуться матчі першого туру чемпіонату світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-оф. Титул захищає збірна Канади.

У другий день світової першості у групі А зустрінуться збірні Швейцарії та Італії. Матч розпочнеться о 16:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі швейцарців у матчі з Італією.

Котирування на основний час:

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Перемога Швейцарії – 1.02
Нічия – 21.00
Перемога Італія – 35.00

Досягнення

Збірна Швейцарії дебютувала на світовій першості з хокею у 1930 році. Найкращі досягнення команди на світових форумах були за часів зародження хокею в Європі (початок ХХ століття). Згодом команда залишила елітний хокейний дивізіон і лише після 2000 року почалося нове сходження команди до світової хокейної 15-ки.

Усього збірна Швейцарія дев'ять разів піднімалася на п'єдестал пошани чемпіонатів світу. Срібні призери – 1935, 2013, 2018. Бронзові призери – 1930, 1939, 1950, 1951, 1953.

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Збірна Італії вперше виступила на ЧС з хокею у 1930 році. Найвищим досягненням збірної стало 4 місце на чемпіонаті світу 1953 року (1 в групі B).