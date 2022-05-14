Швейцарія – Італія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У італійців мало шансів проти збірної Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, у Фінляндії відбудуться матчі першого туру чемпіонату світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-оф. Титул захищає збірна Канади.

У другий день світової першості у групі А зустрінуться збірні Швейцарії та Італії. Матч розпочнеться о 16:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі швейцарців у матчі з Італією.

Котирування на основний час:

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Перемога Швейцарії – 1.02

Нічия – 21.00

Перемога Італія – 35.00

Досягнення

Збірна Швейцарії дебютувала на світовій першості з хокею у 1930 році. Найкращі досягнення команди на світових форумах були за часів зародження хокею в Європі (початок ХХ століття). Згодом команда залишила елітний хокейний дивізіон і лише після 2000 року почалося нове сходження команди до світової хокейної 15-ки.

Усього збірна Швейцарія дев'ять разів піднімалася на п'єдестал пошани чемпіонатів світу. Срібні призери – 1935, 2013, 2018. Бронзові призери – 1930, 1939, 1950, 1951, 1953.

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Збірна Італії вперше виступила на ЧС з хокею у 1930 році. Найвищим досягненням збірної стало 4 місце на чемпіонаті світу 1953 року (1 в групі B).