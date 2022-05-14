14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Швейцария – Италия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Сергей Шаховец
14 мая, 14:42
В группе А чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Швейцарии и Италии. Смотрите видеотрансляцию встречи на нашем сайте

У итальянцев мало шансов против сборной Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, в Финляндии состоятся матчи первого тура чемпионата мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

Во второй день мирового первенства в группе А встретятся сборные Швейцарии и Италии. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе швейцарцев в матче с Италией.

Котировки на основное время:

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Победа Швейцарии – 1.02
Ничья – 21.00
Победа Италия – 35.00

Достижения

Сборная Швейцарии дебютировала на мировом первенстве по хоккею в 1930 году. Лучшие достижения команды на мировых форумах были во времена зарождения хоккея в Европе (начало ХХ века). Впоследствии команда покинула элитный хоккейный дивизион и только после 2000 года началось новое восхождение команды к мировой хоккейной 15-ке.

Всего сборная Швейцария девять раз подымалась на пьедестал почета чемпионатов мира. Серебряные призеры – 1935, 2013, 2018. Бронзовые призеры – 1930, 1939, 1950, 1951, 1953.

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Сборная Италии впервые выступила на ЧМ по хоккею в 1930 году. Наивысшим достижением сборной стало 4-е место на чемпионате мира 1953 года (1-е в группе B).