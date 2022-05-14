Швейцария – Италия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

У итальянцев мало шансов против сборной Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, в Финляндии состоятся матчи первого тура чемпионата мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

Во второй день мирового первенства в группе А встретятся сборные Швейцарии и Италии. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе швейцарцев в матче с Италией.

Котировки на основное время:

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Победа Швейцарии – 1.02

Ничья – 21.00

Победа Италия – 35.00

Достижения

Сборная Швейцарии дебютировала на мировом первенстве по хоккею в 1930 году. Лучшие достижения команды на мировых форумах были во времена зарождения хоккея в Европе (начало ХХ века). Впоследствии команда покинула элитный хоккейный дивизион и только после 2000 года началось новое восхождение команды к мировой хоккейной 15-ке.

Всего сборная Швейцария девять раз подымалась на пьедестал почета чемпионатов мира. Серебряные призеры – 1935, 2013, 2018. Бронзовые призеры – 1930, 1939, 1950, 1951, 1953.

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Сборная Италии впервые выступила на ЧМ по хоккею в 1930 году. Наивысшим достижением сборной стало 4-е место на чемпионате мира 1953 года (1-е в группе B).