28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
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Швеція – Канада: де дивитись чвертьфінал ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
26 травня, 14:49
Битва за півфінал чемпіонату світу відбудеться у Тампере, пряма трансляція поєдинку буде доступна на території України

Шведи не здадуться без бою

У четвер, 26 травня, на чемпіонаті світу з хокею відбудуться матчі 1/4 фіналу. У Тампере на лід вийдуть збірні Швеції та Канади.

О котрій початок? Стартовий свисток пролунає о 16:20 за київським часом. До речі, в цей же час у Гельсінкі пройде матч Німеччина – Чехія.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Швеція – Канада буде на телеканалі Спорт 1 HD.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор очікують приблизно на рівний поєдинок. Невелика перевага у представників Північної Америки.

Котирування на основний час:

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  • Перемога Канади – 2.40
  • Нічия – 4.10
  • Перемога Швеції – 2.55

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Прохід Канади – 1.85
  • Прохід Швеції – 1.96

Досягнення

Хокейна збірна Швеції одинадцять разів ставала чемпіонами світу. Але на минулорічній світовій першості "жовто-сині" посіли лише 9-те місце.

Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі "Кленових листів" 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.