28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
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Швеция – Канада: где смотреть четвертьфинал ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
26 мая, 14:49
Битва за полуфинал чемпионата мира состоится в Тампере, прямая трансляция поединка будет доступна на территории Украины

Шведы не сдадутся без боя / Фото: REUTERS

В четверг, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею состоятся матчи 1/4 финала. В Тампере на лед выйдут сборные Швеции и Канады.

Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 16:20 по киевскому времени. Кстати, в это же время в Хельсинки состоится матч Германия – Чехия.

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Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Швеция – Канада будет на телеканале Спорт 1 HD.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор ожидают примерно равный поединок. Небольшой перевес у представителей Северной Америки.

Котировки на основное время:

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  • Победа Канады – 2.40
  • Ничья – 4.10
  • Победа Швеции – 2.55

Коэффициент на исход матча:

  • Проход Канады – 1.85
  • Проход Швеции – 1.96

Достижения

Хоккейная сборная Швеции одиннадцать раз становилась чемпионами мира. Но на прошлогоднем мировом первенстве "желто-синие" заняли лишь 9-е место.

Канада – самая титулованная сборная мира. В активе "Кленовых листьев" 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.