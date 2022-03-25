Швеція дотиснула чехів і вийшла у фінал плей-оф чемпіонату світу

Швеція vs Чехія / Фото: Reuters

Сьогодні, 24 березня, у Сольні на стадіоні "Френдс Арена" відбувся стиковий матч ЧС-2022 між збірними Швеції та Чехії.

Шведи вийшли на двобій без свого лідера Златана Ібрагімовича. 40-річний футболіст пропускав зустріч із збірною Чехії через перебір жовтих карток.

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Без форварда Мілана атака "синьо-жовтих" була не надто переконлива. Досить сказати, що за весь перший тайм шведи не завдали жодного удару у ворота Вацліка.

Натомість чехи вже на 11-й хвилині зусиллями Яна Кухти відправили м'яч у ворота господарів поля. Але арбітр матчу за допомогою системи VAR відмінив гол. Футболіст збірної Чехії допустив фол в атаці і взяття воріт було скасовано.

Основний час так і не визначив переможця поєдинку. Все мало вирішитися в овертаймі.

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Розв'язка настала на 110-й хвилині матчу. Форвард шведів Александр Ісак виконав передачу на Робіна Куайсона у штрафний майданчик, і той точно пробив по центру воріт. 1:0 – важка перемога шведської команди.

Збірна Чехії залишає число претендентів на поїздку до Катару, а шведи зустрінуться 29 березня з Польщею. Як відомо, поляки мали грати з Росією, але фашистів забанили за війну з Україною.

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ОГЛЯД МАТЧУ