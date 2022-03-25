Швеция дожала чехов и вышла в финал плей-офф чемпионата мира

Швеция vs Чехия / Фото: Reuters

Сегодня, 24 марта, в Сольне на стадионе "Френдс Арена" состоялся стыковой матч ЧМ-2022 между сборными Швеции и Чехии.

Шведы вышли на поединок без своего лидера Златана Ибрагимовича. 40-летний футболист пропускал встречу со сборной Чехии через перебор желтых карточек.

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Без форварда Милана атака "сине-желтых" была не столь убедительна. Достаточно сказать, что за весь первый тайм шведы не нанесли ни одного удара в створ ворот Вацлика.

Зато чехи уже на 11-й минуте усилиями Яна Кухты отправили мяч в ворота хозяев поля. Но арбитр матча с помощью системы VAR отменил гол. Футболист сборной Чехии допустил фол в атаке и взятие ворот было отменено.

Основное время так и не определило победителя поединка. Все должно было решится в овертайме.

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Развязка наступила на 110-й минуте матча. Форвард шведов Александр Исак выполнил передачу на Робина Куайсона в штрафную, и тот точно пробил по центру ворот. 1:0 – трудная победа шведской команды.

Сборная Чехии покидает число претендентов на поездку в Катар, а шведы встретятся 29 марта с Польшей. Как известно, поляки должны были играть с Россией, но фашистов забанили за войну с Украиной.