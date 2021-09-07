Шпагат року! Дружина воротаря Динамо розтягнулася на дошках для серфінгу

Дружина Дениса Бойка Валерія / Фото: Instagram

Дружина динамівського воротаря Дениса Бойка, відомого на прізвисько Кінг-Конг, вразила підписників своєї розтяжкою.

Читайте також: Шикарна! З'явилися постільні фото Дар'ї Білодід

Незвичайним шпагатом, ставши таким собі містком між двома дошками для серфінгу, Валерія Бойко блиснула на Адріатиці.

Також Валерія Бойко вирішила пофліртувати зі своїми фоловерами, виклавши ще дві відверті фотографії в Instagram і підписавши їх так: "Хочу ось так, а не ось це все".

А це вже Валерія Бойко на тому ж острові Брач – в компанії своїх подруг. Облич не видно, але краса – невимовна.

Відзначимо, що Денис Бойко вже давно разом з Валерією, а ось її прихильності домігся не відразу.