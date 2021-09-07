Шпагат года! Жена вратаря Динамо растянулась на досках для серфинга

Супруга Дениса Бойко Валерия / Фото: Instagram

Супруга динамовского вратаря Дениса Бойко, известного по прозвищу Кинг-Конг, восхитила подписчиков своей растяжкой.

Читайте также: Шикарная! Появились постельные фото Дарьи Белодед

Необычным шпагатом, став своебразным мостиком между двумя досками для серфинга, Валерия Бойко блеснула на Адриатике.

Также Валерия Бойко решила пофлиртовать со своими фолловерами, выложив еще две откровенные фотографии в Instagram и подписав их следующим образом: "Хочу вот так, а не вот это все".

А это уже Валерия Бойко на том же острове Брач – в компании своих подруг. Лиц не видно, но красота – неописуемая.

Отметим, что Денис Бойко уже давно вместе с Валерией, а вот ее расположения добился не сразу.