Шовковському у Швейцарії влаштували пожежу (фото)

Так для СаШо готували м'ясо / Фото: Колаж: Сьогодні

Від футболу цими днями відпочивають не лише гравці збірної України, а й тренери. Асистент наставника "синьо-жовтих" Олександр Шовковський вирушив до Швейцарії зі своєю коханою Мариною Кутєповою.

Місцем відпочинку вони обрали швейцарське село Церматт, на кордоні з Італією, з населенням 5,5 тисяч людина, яке є відомим гірськолижним курортом.

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В Альпах Шовковський та Кутєпова катаються на лижах та дегустують страви місцевої кухні. При цьому під час приготування м'яса у ресторані ледь не виникла пожежа.

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На відміну від Олександра Шовковського, футболісти збірної України місцем проведення своїх канікул обрали теплі краї. Зокрема, Віктор Циганков пішов під воду на Мальдівах