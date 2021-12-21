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Шовковському у Швейцарії влаштували пожежу (фото)

Андрій Трофімов
21 грудня, 13:57
Колишній голкіпер київського Динамо, а нині один із тренерів збірної України відпочиває в Альпах з вогником

Так для СаШо готували м'ясо / Фото: Колаж: Сьогодні

Від футболу цими днями відпочивають не лише гравці збірної України, а й тренери. Асистент наставника "синьо-жовтих" Олександр Шовковський вирушив до Швейцарії зі своєю коханою Мариною Кутєповою.

Місцем відпочинку вони обрали швейцарське село Церматт, на кордоні з Італією, з населенням 5,5 тисяч людина, яке є відомим гірськолижним курортом.

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В Альпах Шовковський та Кутєпова катаються на лижах та дегустують страви місцевої кухні. При цьому під час приготування м'яса у ресторані ледь не виникла пожежа.

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На відміну від Олександра Шовковського, футболісти збірної України місцем проведення своїх канікул обрали теплі краї. Зокрема, Віктор Циганков пішов під воду на Мальдівах

Віктор Циганков і його наречена / Фото: Колаж: Сьогодні