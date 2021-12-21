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Шовковскому в Швейцарии устроили пожар (фото)

Андрей Трофимов
21 декабря, 13:57
Бывший голкипер киевского Динамо, а ныне один из тренеров сборной Украины отдыхает в Альпах с огоньком

Так для СаШо готовили мясо / Фото: Коллаж: Сегодня

От футбола в эти дни отдыхают не только игроки сборной Украины, но и тренеры. Ассистент наставника "сине-желтых" Александр Шовковский отправился в Швейцарию со своей возлюбленной Мариной Кутеповой.

Местом отдыха они избрали швейцарскую деревню Церматт, на границе с Италией, с населением 5,5 тысяч человек, которая является известным горнолыжным курортом.

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В Альпах Шовковский и Кутепова катаются на лыжах и дегустируют блюда местной кухни. При этом во время приготовления мяса в ресторане едва не возник пожар.

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В отличие от Александра Шовковского, футболисты сборной Украины местом проведения своих каникул выбрали теплые края. В частности, Виктор Цыганков ушел под воду на Мальдивах.

Виктор Цыганков и его невеста / Фото: Коллаж: Сегодня