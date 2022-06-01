1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Шотландія проти України: коли і де дивитись матч відбору на ЧС-2022

Анатолій Дерека
1 червня, 07:36
Підопічні Олександра Петракова вперше вийдуть на поле в офіційному матчі у воєнний час. Розповідаємо, де відбудеться трансляція поєдинку

Команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії Стіва Кларка / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже сьогодні, 1 червня, збірна України проведе довгоочікувану зустріч у плей-офф відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова воює з шотландцями.

Поєдинок пройде у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк". Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна пройде у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Де дивитись матч Шотландія – Україна? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалах Індіго та Футбол 1. Також прямий ефір поєдинку буде доступний на сервісі OLL.TV.

Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. Фаворитом є збірна Шотландії, на прохід якої виставлено коефіцієнт 1.71, тоді як на Україну – 2.21. У відсотковому співвідношенні розклад сил – 56% на 44%.

Якщо говорити про основний час, то перемога шотландців оцінюється у 2.40, українців – у 3.35. Імовірність нічиєї та переходу до екстра-таймів становить 3.15. Також виставлено коефіцієнт і на те, що переможець визначиться у серії пенальті – 5.10 (приблизно 19%).

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Команди лише раз перетнулися між собою, було це у відборі на Євро-2008. Тоді Україна опинилася у групі четвертій, а Шотландія – третій, і обидві команди пропустили турнір.

У особистих зустрічах збірні обмінялися домашніми перемогами. У Києві підопічні Блохіна виграли з рахунком 2:0. У Глазго ж було зафіксовано рахунок 3:1 на користь господарів.

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