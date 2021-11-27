Шотландія відібрала перемогу у збірної України

Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию із Шотландією / Фото: Twitter

Звітний поєдинок став дебютним для екс-тренера жіночої команди іспанської Барселони Луїса Кортеса. Зустріч проходила у Глазго на арені "Хемпден Парк".

Вже в середині першого тайму українки повели у рахунку зусиллями Роксолани Кравчук.

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Підопічні Кортеса контролювали хід гри і здавалося, що "синьо-жовті" привезуть три бали із Шотландії. Але вже у компенсований час Ебі Харрісон ударом головою забила гол і зрівняла рахунок у матчі – 1:1.

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Українки втратили перемогу на 93 хвилині зустрічі.

Відбірковий турнір жіночого чемпіонату світу. Група Ст.

Шотландія – Україна – 1:1

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Голи: Харрісон (93) – Кравчук (22)

Шотландія: Александер, Артур, Бітті (Ховарт, 46), Корсі, Бойл, Уїр, Грем (Росс, 69), Катберт, Еванс, Харрісон, Грімшоу (Клелланд, 78).

Україна: Бондарчук, Басанська, Корсун, Шматко, Хіміч, Калініна (Китаєва, 68), Апанащенко, Петрик, Андрухів (Шевчук, 56), Овдійчук (Куніна, 69), Кравчук (Малахова, 90).

Після трьох зіграних матчів Україна посідає третє місце. В активі команди Кортеса чотири очки.

Свій наступний матч жіноча збірна України з футболу проведе проти команди Угорщини 30 листопада.

Зазначимо, що у п'ятницю, 26 листопада, чоловіча збірна України з футболу дізналася про свого суперника у півфінальному матчі кваліфікації відбору на ЧС-2022. З волі жереба "синьо-жовта" дружина зустрінеться зі збірною Шотландії у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".