Шотландия отобрала победу у сборной Украины

Женская сборная Украины по футболу сыграла вничью с Шотландией / Фото: Twitter

Отчетный поединок стал дебютным для экс-тренера женской команды испанской Барселоны Луиса Кортеса. Встреча проходила в Глазго на арене "Хэмпден Парк".

Уже в середине первого тайма украинки повели в счете усилиями Роксоланы Кравчук.

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Подопечные Кортеса контролировали ход игры и казалось, что "сине-желтые" привезут три балла из Шотландии. Но уже в компенсированное время Эби Харрисон ударом головой забила гол и сравняла счет в матче – 1:1.

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Украинки упустили победу на 93 минуте встречи.

Отборочный турнир женского чемпионата мира. Группа В.

Шотландия – Украина – 1:1

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Голы: Харрисон (93) – Кравчук (22)

Шотландия: Александер, Артур, Битти (Ховарт, 46), Корси, Бойл, Уир, Грэм (Росс, 69), Катберт, Эванс, Харрисон, Гримшоу (Клелланд, 78).

Украина: Бондарчук, Басанская, Корсун, Шматко, Химич, Калинина (Китаева, 68), Апанащенко, Петрик, Андрухив (Шевчук, 56), Овдийчук (Кунина, 69), Кравчук (Малахова, 90).

После трех сыгранных матчей Украина занимает третье место. В активе команды Кортеса четыре очка.

Свой следующий матч женская сборная Украины по футболу проведет 30 ноября против команды Венгрии.

Отметим, что в пятницу, 26 ноября, мужская сборная Украины по футболу узнала своего соперника в полуфинальном матче квалификации отбора на ЧМ-2022. По воле жребия "сине-желтая" дружина встретится со сборной Шотландии в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".