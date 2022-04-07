Школа Гордона – центр зіркового футболу

Зірки українського футболу зіграли дружній матч у Києві
Футбол оживає у самому серці України. Відведення російських військ з Київської області дозволило жителям регіону трохи видихнути з полегшення. Але влада столиці закликає не поспішати повертатися до Києва, як мінімум, до кінця поточного тижня. Про це киян попросив міський голова Віталій Кличко.
Скористалися моментом відносної тиші відомі українські футболісти. Артем Мілевський та Олександр Алієв знову зустрілися разом на зеленому газоні. Окрім епатажної гучної парочки зіграти дружній матч прийшли й інші відомі особистості українського футболу: Віктор Леоненко, Володимир Безсонов, Андрій Богданов.
Багато хто з хлопців, які зустрілися на стадіоні, брали участь у захисті столиці у ЗСУ чи лавах тероборони, а деякі займалися благодійністю. Але виділити вільну хвилинку для улюбленої доброї справи всі з задоволенням погодилися.
У товариському матчі зійшлися команди "Зірки українського футболу" та "Збірна Оболоні". Зіграли на стадіоні 194-ї школи Києва на Оболоні, де навчався журналіст та телеведучий Дмитро Гордон (прим. за даними Вікіпедії). Головний підсумок такої події – позитивні емоції, допомога українцям та заняття улюбленою справою.
Тим часом на полях Європи прогриміла суперсенсація. Баварія програла Вільярреалу у рамках 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.