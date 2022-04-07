Школа Гордона – центр зіркового футболу

Зірки українського футболу зіграли дружній матч у Києві

Футбол оживає у самому серці України. Відведення російських військ з Київської області дозволило жителям регіону трохи видихнути з полегшення. Але влада столиці закликає не поспішати повертатися до Києва, як мінімум, до кінця поточного тижня. Про це киян попросив міський голова Віталій Кличко.

Алієв та Мілевський зіграли у футбол у Києві / Фото: Instagram aliev_sasha8

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Скористалися моментом відносної тиші відомі українські футболісти. Артем Мілевський та Олександр Алієв знову зустрілися разом на зеленому газоні. Окрім епатажної гучної парочки зіграти дружній матч прийшли й інші відомі особистості українського футболу: Віктор Леоненко, Володимир Безсонов, Андрій Богданов.

Андрій Богданов вступив в ЗСУ / Фото: Instagram

Мілевський допомагає киянам / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Багато хто з хлопців, які зустрілися на стадіоні, брали участь у захисті столиці у ЗСУ чи лавах тероборони, а деякі займалися благодійністю. Але виділити вільну хвилинку для улюбленої доброї справи всі з задоволенням погодилися.

Андрій Богданов / Фото: Instagram aliev_sasha8

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У товариському матчі зійшлися команди "Зірки українського футболу" та "Збірна Оболоні". Зіграли на стадіоні 194-ї школи Києва на Оболоні, де навчався журналіст та телеведучий Дмитро Гордон (прим. за даними Вікіпедії). Головний підсумок такої події – позитивні емоції, допомога українцям та заняття улюбленою справою.

Тим часом на полях Європи прогриміла суперсенсація. Баварія програла Вільярреалу у рамках 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.