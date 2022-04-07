Школа Гордона – центр звездного футбола

Звезды украинского футбола сыграли дружеский матч в Киеве

Футбол оживает в самом сердце Украине. Отвод российских войск из Киевской области позволил жителям региона немного выдохнуть с облегчением. Но власть столицы призывает не спешить возвращаться в Киев как минимум до конца текущей недели. Об этом киевлян попросил мэр города Виталий Кличко.

Алиев и Милевский сыграли в футбол в Киеве / Фото: Instagram aliev_sasha8

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Воспользовались моментом относительной тишины известные украинские футболисты – Артем Милевский и Александр Алиев снова встретились вместе на зеленом газоне. Кроме эпатажной нашумевшей парочки, сыграть дружеский матч пришли и другие известные личности украинского футбола: Виктор Леоненко, Владимир Бессонов, Андрей Богданов.

Андрей Богданов вступил в ВСУ / Фото: Instagram

Милевский помогает киевлянам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Многие из ребят, которые встретились на стадионе, принимали участие в защите столицы в ВСУ или рядах теробороны, а некоторые занимались благотворительностью. Но выделить свободную минутку для любимого благого дела все с удовольствием согласились.

Андрей Богданов / Фото: Instagram aliev_sasha8

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В товарищеском матче сошлись команды "Звезды украинского футбола" и "Сборная Оболони". Сыграли на стадионе 194-й школы Киева на Оболони, где учился журналист и телеведущий Дмитрий Гордон (прим. по данным Википедии). Главный итог такого события – позитивные эмоции, помощь украинцам и занятие любимым делом.

Тем временем на полях Европы прогремела суперсенсация. Бавария проиграла Вильярреалу в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.