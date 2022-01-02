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Шикує! Миколенку віддали у розпорядження весь літак (відео)

Андрій Трофімов
2 січня, 13:54
Уже ексдинамівець Віталій Миколенко, який став новачком Евертона, зміг відчути себе Кріштіану Роналду

Миколенко і його агент Шаблій / Фото: Instagram

З'явилися авіаподробиці переходу Віталія Миколенка до Евертона, із яким колишній захисник київського Динамо уклав контракт до літа 2026 року.

Як виявилося, у розпорядженні 22-річного українського футболіста та його агента Вадима Шаблія опинився весь літак, яким вони в чартерному порядку дісталися Ліверпуля для укладання угоди.

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Такими володіють Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Шаблій поділився в Instagram фото із салону літака, а також відео виходу з нього Миколенка.

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"Такі трансфери завжди додають позитивних емоцій. Коли кар'єра молодого футболіста виходить на новий рівень, отримуєш величезне задоволення. Віталію, зроби цей рік найкращим!" – написав Вадим Шаблій на своїй сторінці у соцмережах.

Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

Миколенко в Евертоні – до літа 2026-го / Фото: офіційний сайт "Евертон"

За одними даними, за 4,5 року в Евертоні Миколенко заробить близько 500 млн гривень, за іншими – понад мільярд.