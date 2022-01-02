Шикує! Миколенку віддали у розпорядження весь літак (відео)

Миколенко і його агент Шаблій / Фото: Instagram
З'явилися авіаподробиці переходу Віталія Миколенка до Евертона, із яким колишній захисник київського Динамо уклав контракт до літа 2026 року.
Як виявилося, у розпорядженні 22-річного українського футболіста та його агента Вадима Шаблія опинився весь літак, яким вони в чартерному порядку дісталися Ліверпуля для укладання угоди.
Такими володіють Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.
Шаблій поділився в Instagram фото із салону літака, а також відео виходу з нього Миколенка.
"Такі трансфери завжди додають позитивних емоцій. Коли кар'єра молодого футболіста виходить на новий рівень, отримуєш величезне задоволення. Віталію, зроби цей рік найкращим!" – написав Вадим Шаблій на своїй сторінці у соцмережах.
Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).
За одними даними, за 4,5 року в Евертоні Миколенко заробить близько 500 млн гривень, за іншими – понад мільярд.