Шеві на допомогу купують росіянина з одним голом за сезон

Міранчук може статі підопічним Шевченка / Фото: REUTERS

Першою зимовою покупкою Джено може стати російський легіонер Аталанти Олексій Міранчук.

За інформацією La Repubblica, "грифони" готові заплатити за півзахисника 12 мільйонів євро плюс ще 3 млн як бонуси, якщо Дженоа зможе зберегти прописку в Серії А.

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Цікаво, що раніше Андрій Шевченко пояснив, чому у його команді не буде українців. Але ситуація із росіянином інша.

Міранчук може стати першим трансфером Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Гравці з України не можуть перейти до Дженоа через відсутність паспорта ЄС. У Міранчука його теж немає, але росіянин уже грає в Італії, тому у його випадку працює виняток у правилах ліміту.

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Проте залишається питання, чому Дженоа зробило вибір саме на користь Міранчука. Після приходу Шеви "грифони" забили лише один м'яч, стільки ж на рахунку росіянина у першій половині сезону. До речі, раніше фани Дженоа влаштували овацію своїй команді.