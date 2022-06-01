1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Шевченко взяв у руки ключку, щоб допомогти Україні

Павло Василенко
1 червня, 09:57
Володар "Золотого м'яча" вирішив змінити вид спорту заради благодійності. Купити поєдинок у гольф з Андрієм Шевченком можна на аукціоні

Шевченко зіграє у гольф, щоби допомогти українцям

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко дуже допомагає Україні з початку війни із Росією. Нещодавно Шевченко став послом платформи UNITED24. А тепер він став учасником благодійної акції за кордоном Sport4Peace.

"Не втомлююся дякувати своїм друзям, які організували Sport4Peace.

Мета заходу – зібрати 2 млн фунтів на допомогу Україні", – написав Шевченко Instagram.

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І подякував за участь в акції таким легендам футболу як Стівен Джеррард, Алан Ширер, Джеймі Реднапп. Всі вони вирішили зіграти в гольф заради благодійності.

До речі, Sport4Peace виставила на аукціон можливість зіграти в гольф разом із Шевченком та Раднаппом. Стартова ціна – 8 тисяч фунтів.