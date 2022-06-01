Шевченко взяв у руки ключку, щоб допомогти Україні

Шевченко зіграє у гольф, щоби допомогти українцям

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко дуже допомагає Україні з початку війни із Росією. Нещодавно Шевченко став послом платформи UNITED24. А тепер він став учасником благодійної акції за кордоном Sport4Peace.

"Не втомлююся дякувати своїм друзям, які організували Sport4Peace. Мета заходу – зібрати 2 млн фунтів на допомогу Україні", – написав Шевченко Instagram.

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І подякував за участь в акції таким легендам футболу як Стівен Джеррард, Алан Ширер, Джеймі Реднапп. Всі вони вирішили зіграти в гольф заради благодійності.

До речі, Sport4Peace виставила на аукціон можливість зіграти в гольф разом із Шевченком та Раднаппом. Стартова ціна – 8 тисяч фунтів.