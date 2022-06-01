Шевченко взял в руки клюшку, чтобы помочь Украине

Шевченко сыграет в гольф, чтобы помочь украинцам / Фото: REUTERS

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко очень помогает Украине с начала войны с Россией. Недавно Шевченко стал послом платформы UNITED24. А теперь стал участником благотворительной акции за границей Sport4Peace.

"Не устаю благодарить своих друзей, которые организовали Sport4Peace. Цель мероприятия – собрать 2 млн фунтов в помощь Украине", – написал Шевченко в Instagram.

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И поблагодарил за участие в акции таких легенд футбола, как Стивен Джеррард, Алан Ширер, Джейми Реднапп. Все они они решили сыграть в гольф ради благотворительности.

Кстати, Sport4Peace выставила на аукцион возможности сыграть в гольф вместе с Шевченко и Раднаппом. Стартовая цена – 8 тысяч фунтов.