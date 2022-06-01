1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Шевченко взял в руки клюшку, чтобы помочь Украине

Павел Василенко
1 июня, 09:57
Обладатель "Золотого мяча" решил сменить вид спорта ради благотворительности. Купить поединок в гольф с Андреем Шевченко можна на аукционе

Шевченко сыграет в гольф, чтобы помочь украинцам / Фото: REUTERS

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко очень помогает Украине с начала войны с Россией. Недавно Шевченко стал послом платформы UNITED24. А теперь стал участником благотворительной акции за границей Sport4Peace.

"Не устаю благодарить своих друзей, которые организовали Sport4Peace.

Цель мероприятия – собрать 2 млн фунтов в помощь Украине", – написал Шевченко в Instagram.

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И поблагодарил за участие в акции таких легенд футбола, как Стивен Джеррард, Алан Ширер, Джейми Реднапп. Все они они решили сыграть в гольф ради благотворительности.

Кстати, Sport4Peace выставила на аукцион возможности сыграть в гольф вместе с Шевченко и Раднаппом. Стартовая цена – 8 тысяч фунтов.