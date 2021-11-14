14 листопада 16:00
Хорватія 1
Росія 0
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шевченко виграв перший матч із Дженоа: але радіти нема чому

Олег Люлька
14 листопада, 18:14
Перший млинець володаря "Золотого м'яча"-2004 біля керма "грифонів" – не глевкий, але святкувати нічого – адже цей поєдинок не мав найменшого турнірного значення

Андрій Шевченко. Фото - ФК Дженоа

Один із аутсайдерів Серії А Дженоа провів дебютний матч під керівництвом нового головного тренера – українця Андрія Шевченка.

Генуезький клуб у контрольному спарингу обіграв свою молодіжну команду з рахунком 3:1.

Реклама

Голами за основну команду Дженоа відзначилися Філіппо Мелегоні, Елмандо Джині та Флавіо Б'янкі.

Реклама

15 листопада у "грифонів" буде вихідний, а 16-го розпочнеться підготовка до першого офіційного матчу на чолі з Шевою – 21 листопада Дженоа прийме Рому, очолювану Жозе Моурінью. Ось там уже перемога буде на вагу золота!

Андрій Шевченко та Жозе Моурінью / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що у Дженоа Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік.

Реклама

Астрологи пророкують Шеві успіх у Дженоа і розлучення із Крістен Пазік.

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram