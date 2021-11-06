Шевченко повертається до Італії

Андрій Шевченко очолить клуб Серії А Дженоа / Фото: Getty Images
За повідомленням італійського журналіста Sky Sport Italia Марко Бовічеллі, Шевченко веде переговори з клубом Серії А Дженоа.
Колишній головний тренер збірної України готовий підписати контракт на два роки з опцією продовження ще на рік.
За даними джерела, наставника Дженоа Давіда Бальярді буде звільнений з посади головного тренера найближчим часом.
Дженоа за 12 турів набрав лише 9 очок і перебуває на 15-й позиції в турнірній таблиці Серії A. Від зони вильоту команду відокремлює лише два бали.
Андрій Шевченко / Фото: Reuters
Нагадаємо, що зовсім недавно Андрія Шевченка сватали до шотландського клубу Селтік.
Раніше сам Андрій Миколайович заявляв, що не проти очолити італійський клуб.