Шевченко возвращается в Италию

Андрей Шевченко возглавит клуб Серии А Дженоа / Фото: Getty Images
По сообщению итальянского журналиста Sky Sport Italia Марко Бовичелли, Шевченко ведет переговоры с клубом Серии А Дженоа.
Бывший главный тренер сборной Украины готов подписать контракт сроком на два года с опцией продления еще на год.
По данным источника, наставник Дженоа Давиде Бальярди будет уволен с поста главного тренера в ближайшее время.
Дженоа за 12 туров набрал всего 9 очков и находится на 15-й позиции в турнирной таблице Серии A. От зоны вылета команду отделяет всего два балла.
Андрей Шевченко / Фото: Reuters
Напомним, что совсем недавно Андрея Шевченко сватали в шотландский клуб Селтик.
Ранее сам Андрей Николаевич заявлял, что не против возглавить итальянский клуб.