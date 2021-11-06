Шевченко возвращается в Италию

Андрей Шевченко возглавит клуб Серии А Дженоа / Фото: Getty Images

По сообщению итальянского журналиста Sky Sport Italia Марко Бовичелли, Шевченко ведет переговоры с клубом Серии А Дженоа.

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Бывший главный тренер сборной Украины готов подписать контракт сроком на два года с опцией продления еще на год.

По данным источника, наставник Дженоа Давиде Бальярди будет уволен с поста главного тренера в ближайшее время.

Дженоа за 12 туров набрал всего 9 очков и находится на 15-й позиции в турнирной таблице Серии A. От зоны вылета команду отделяет всего два балла.

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что совсем недавно Андрея Шевченко сватали в шотландский клуб Селтик.

Ранее сам Андрей Николаевич заявлял, что не против возглавить итальянский клуб.