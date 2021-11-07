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Шевченко став лише другим українським тренером у ТОП-чемпіонатах Європи

Олександр Трикіша
7 листопада, 15:47
Андрій Шевченко став лише другим українським тренером у ТОП-5 чемпіонатів Європи за часів незалежності нашої країни!

Андрій Шевченко і Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Шевченко офіційно очолив Дженоа і спробує врятувати команду від вильоту із Серії А. Шева добре знає чемпіонат Італії, адже сам там відіграв вісім сезонів.

Шевченко став лише другим українським тренером у ТОП-лігах Європи з часів роботи Віктора Скрипника у німецькому Вердері (2014-2016).

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Більше жодного українського тренера не працювало на такому високому рівні!

Шевченко в Дженоа: ваша думка

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Та й загалом у Західній Європі наших представників можна на пальцях однієї руки перерахувати.

Відразу згадуються вояжі Олега Блохіна і Олега Протасова в Грецію. Перший ставав володарем Кубка та Суперкубку Греції з Олімпіакосом, а другий на чолі цієї команди вигравав чемпіонат країни.

Також можна згадати період роботи Олександра Заварова у Швейцарії, коли він зі скромним Вілем сенсаційно виграв Кубок країни.

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Ну і не варто забувати про три поспіль чемпіонства Сергія Реброва в Угорщині, де він керував Ференцварошем.