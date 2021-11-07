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Шевченко стал лишь вторым украинским тренером в ТОП-чемпионатах Европы

Александр Трикиша
7 ноября, 15:47
Андрей Шевченко стал лишь вторым украинским тренером в ТОП-5 чемпионатов Европы за время независимости нашей страны!

Андрей Шевченко и Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Шевченко официально возглавил Дженоа и попытается спасти команду от вылета из Серии А. Шева хорошо знает чемпионат Италии, ведь сам там отыграл восемь сезонов.

Шевченко стал лишь вторым украинским тренером в ТОП-лигах Европы со временем работы Виктора Скрипника в немецком Вердере (2014-2016).

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Больше ни один украинский тренер не работал на таком высоком уровне!

Шевченко в Дженоа: ваше мнение

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Да и в целом в Западной Европе наших представителей можно на пальцах одной руки пересчитать.

Сразу вспоминаются вояжи Олега Блохина и Олега Протасова в Грецию. Первый становился обладателем Кубка и Суперкубка Греции с Олимпиакосом, а второй во главе этой же команды выигрывал чемпионат страны.

Также можно вспомнить период работы Александра Заварова в Швейцарии, когда он со скромным Вилем сенсационно выиграл Кубок страны.

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Ну и не стоит забывать о трех подряд чемпионствах Сергея Реброва в Венгрии, где он руководил Ференцварошем.