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Шевченко знову не програв у Італії. Хоча статистика шокує

Любомир Луканюк
6 січня, 19:41
Дженоа не змогла втримати перемогу над Сассуоло, але навіть нічиєю генуезький клуб має бути задоволений

Клуб з Генуї зіграв внічию з Сассуоло / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженоа не програє другий матч поспіль у чемпіонаті Італії під керівництвом Андрія Шевченка. Сьогодні гостьова нічия із Сассуоло – 1:1 .

Дивіться також сьогодні два поєдинки Серії А:

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Генуезцям вдався швидкий гол. Калеб Екубан віддав шикарну передачу на Маттіа Дестро, котрий п'ятою відправив м'яч у ворота.

Далі Дженоа пішла у глуху оборону і протрималася до перерви. Але щойно розпочався другий тайм Доменіко Берарді ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Нічия, яку в актив може занести Дженоа. Адже подивіться лише на статистику, вона вражає:

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  • Володіння м'ячем: 74% – 26%.
  • Удари: 28 – 4.
  • Удари у площину: 7 – 1.
  • Передачі: 669 – 174.
  • Атаки: 187 – 59.

І все це на користь Сассуоло.