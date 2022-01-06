Шевченко снова не проиграл в Италии. Хотя статистика шокирует

Клуб из Генуи сыграл вничью с Сассуоло / Фото: Коллаж: Сегодня
Дженоа не проигрывает второй матч подряд в чемпионате Италии под руководством Андрея Шевченко. Сегодня гостевая ничья с Сассуоло – 1:1 .
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Генуэзцам удался быстрый гол. Калеб Экубан отдал шикарную передачу на Маттиа Дестро, который пяткой отправил мяч в ворота.
Далее Дженоа ушла в глухую оборону и продержалась до перерыва. Но как только начался второй тайм Доменико Берарди ударом в левый угол сравнял счет.
Ничья, которую себе в актив может занести Дженоа. Ведь посмотрите лишь на статистику, она впечатляет:
- Владение мячом: 74% – 26%
- Удары: 28 – 4.
- Удары в створ: 7 – 1.
- Передачи: 669 – 174
- Атаки: 187 – 59
И все это в пользу Сассуоло.