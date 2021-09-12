Шевченко з Болтом, Він Дізелем і Тотті: на їхніх очах ледь не сталося вбивство

Шевченко на Формулі-1 - колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Після відходу зі збірної України у Андрія Шевченка з'явилося чимало вільного часу. Ми вже писали, що Шева взяв до рук ключку для гольфу на турнірі для селебрітіс в Англії, де склав компанію Гаррі Реднаппу і Полу Інсу.

Але ще більш зоряна компанія виявилася у Шевченка на Гран-прі Італії Формули-1, яке відбулися 12 вересня на автодромі в Монці, під Міланом.

Український володар "Золотого м'яча"-2004 спостерігав за перегонами разом з американським актором, зіркою "Форсажа" Віном Дізелем, а також легендарним італійським футболістом "Імператором" Франческо Тотті і найшвидшою людиною на планеті Земля – рекордсменом світу на стометрівці з Ямайки Усейном Болтом.

Фотографіями з ними Шева поділився в сторіз свого Instagram.

Нагадаємо, гонку, за якою спостерігав Шевченко, сенсаційно виграв австралійський пілот Макларена Даніель Ріккардо.

Тим часом претенденти на чемпіонський титул Формули-1 Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен у Монці не поділили трасу і після зіткнення обидва зійшли з дистанції. При цьому болід Ферстаппена приземлився на голову Гамільтону. Життя британцеві, який опинився на волосині від смерті, врятувала захисна система Halo.