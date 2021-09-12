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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Блювотне святкування після страшної аварії в Формулі-1: несподівана розв'язка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
12 вересня, 19:06
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Гостросюжетний Гран-прі Італії завершився подіумом, який перед гонкою навряд чи хто-небудь міг передбачити
Яскраві кадри Гран-прі Італії
Яскраві кадри Гран-прі Італії / Фото: Reuters

На автодромі в Монці завершилася гонка Гран-прі Італії. Сенсаційну перемогу здобув пілот Макларена Даніель Ріккардо, другу сходинку посів його партнер Ландо Норріс, третій рядок дістався Валттері Боттасу з Мерседеса.

Такої трійки найкращих не очікував ніхто.

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Але ... Як ми писали, претенденти на чемпіонський титул Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен не поділили трасу і після зіткнення обидва зійшли з дистанції. При цьому болід Ферстаппена приземлився на голову Гамільтону. Життя британцеві врятувала захисна система Halo.

Хемілтон самостійно покинув болід
Хемілтон самостійно покинув болід

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Відзначимо, що перемога в Італії стала першою з 2012 року для Макларена і першою для Ріккардо – з 2018-го.

Австралієць відсвяткував свій успіх вкрай негігієнічним ритуалом під назвою "шуї", який у непосвячених спостерігачів міг би викликати блювотний рефлекс. Ріккардо налив шампанське в свій черевик і випив з нього.

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А потім те саме зробили його партнер по Макларену Ландо Норріс і бос команди Зак Браун.

Становище в особистому заліку пілотів

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 226,5 очок
  • 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 221,5
  • 3. Валттері Боттас (Мерседес) – 141
  • 4. Ландо Норріс (Макларен) – 132
  • 5. Серхіо Перес (Ред Булл) – 118
  • 6. Шарль Леклер (Феррарі) – 104
  • 7. Карлос Сайнс (Феррарі) – 97,5
  • 8. Даніель Ріккардо (Макларен) – 83
  • 9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 66
  • 10. Фернандо Алонсо (Альпін) – 50
  • 11. Естебан Окон (Альпін) – 45
  • 12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 35
  • 13. Ланс Стролл (Астон Мартін) – 24
  • 14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 18
  • 15. Джордж Расселл (Вільямс) – 15
  • 16. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 7
  • 17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 2
  • 18. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1
  • 19. Мік Шумахер (Хаас) – 0
  • 20. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) – 0
  • 21. Микита Мазепін (Хаас) – 0

Турнірне становище в Кубку конструкторів

  • 1. Мерседес – 362,5 очка
  • 2. Ред Булл – 344,5
  • 3. Макларен – 215
  • 4. Феррарі – 201,5
  • 5. Альпін – 95
  • 6. Альфа Таурі – 84
  • 7. Астон Мартін – 59
  • 8. Вільямс – 22
  • 9. Альфа Ромео – 3
  • 10. Хаас – 0

Читайте також: Він інший, але ще тут: дружина Шумахера розповіла про стан чоловіка

Раніше ми писали, що на етапі Формули-1 ледь не сталося вбивство. Під час кваліфікаційних заїздів Гран-прі Італії канадський гонщик Ніколас Латіфі мало не розчавив зайця, який перебігав трасу.

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