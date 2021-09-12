Блювотне святкування після страшної аварії в Формулі-1: несподівана розв'язка

На автодромі в Монці завершилася гонка Гран-прі Італії. Сенсаційну перемогу здобув пілот Макларена Даніель Ріккардо, другу сходинку посів його партнер Ландо Норріс, третій рядок дістався Валттері Боттасу з Мерседеса.
Такої трійки найкращих не очікував ніхто.
Але ... Як ми писали, претенденти на чемпіонський титул Льюїс Гамільтон і Макс Ферстаппен не поділили трасу і після зіткнення обидва зійшли з дистанції. При цьому болід Ферстаппена приземлився на голову Гамільтону. Життя британцеві врятувала захисна система Halo.
Відзначимо, що перемога в Італії стала першою з 2012 року для Макларена і першою для Ріккардо – з 2018-го.
Австралієць відсвяткував свій успіх вкрай негігієнічним ритуалом під назвою "шуї", який у непосвячених спостерігачів міг би викликати блювотний рефлекс. Ріккардо налив шампанське в свій черевик і випив з нього.
А потім те саме зробили його партнер по Макларену Ландо Норріс і бос команди Зак Браун.
Становище в особистому заліку пілотів
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 226,5 очок
- 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 221,5
- 3. Валттері Боттас (Мерседес) – 141
- 4. Ландо Норріс (Макларен) – 132
- 5. Серхіо Перес (Ред Булл) – 118
- 6. Шарль Леклер (Феррарі) – 104
- 7. Карлос Сайнс (Феррарі) – 97,5
- 8. Даніель Ріккардо (Макларен) – 83
- 9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 66
- 10. Фернандо Алонсо (Альпін) – 50
- 11. Естебан Окон (Альпін) – 45
- 12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 35
- 13. Ланс Стролл (Астон Мартін) – 24
- 14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 18
- 15. Джордж Расселл (Вільямс) – 15
- 16. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 7
- 17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 2
- 18. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1
- 19. Мік Шумахер (Хаас) – 0
- 20. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) – 0
- 21. Микита Мазепін (Хаас) – 0
Турнірне становище в Кубку конструкторів
- 1. Мерседес – 362,5 очка
- 2. Ред Булл – 344,5
- 3. Макларен – 215
- 4. Феррарі – 201,5
- 5. Альпін – 95
- 6. Альфа Таурі – 84
- 7. Астон Мартін – 59
- 8. Вільямс – 22
- 9. Альфа Ромео – 3
- 10. Хаас – 0
Читайте також: Він інший, але ще тут: дружина Шумахера розповіла про стан чоловіка
Раніше ми писали, що на етапі Формули-1 ледь не сталося вбивство. Під час кваліфікаційних заїздів Гран-прі Італії канадський гонщик Ніколас Латіфі мало не розчавив зайця, який перебігав трасу.