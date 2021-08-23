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Андрій Шевченко побував на тренуванні Шахтаря (відео)

Сергій Шаховець
23 серпня, 23:24
Фахівець вже майже місяць як пішов з поста головного тренера збірної України. Щоб побачитися зі своїми колишніми підопічними він відправився на тренувальну базу Шахтаря

Андрій Шевченко / Фото: УАФ

Екснаставник національної команди України Андрій Шевченко відвідав у Києві гравців донецького Шахтаря, які виступали під його керівництвом.

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Відео зворушливої зустрічі Шеви з гравцями донецького клубу було опубліковано у Facebook "гірників".

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У ролику показано, як Шевченко в гарному настрої поспілкувався з Миколою Матвієнком, Сергієм Кривцовим, Марлосом і Андрієм П'ятовим.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко поки що не визначився зі своїм наступним місцем роботи. Екс-наставник національної команди зізнавався, що хоче спробувати себе у клубному футболі, але зараз він готовий попрацювати і зі збірною, якщо це буде цікавий варіант.

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