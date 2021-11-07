Шевченко може відразу виграти з Дженоа трофей: треба здолати Мілан

Шевченко і трофей Кубка Італії / Фото: Getty Images

Перед новим тренером Дженоа Андрієм Шевченком стоїть складне завдання – врятувати "грифонів", що перебувають у зоні вильоту в Серії А, від пониження в дивізіоні.

Водночас уже у дебютному сезоні в Дженоа, з яким Андрій Миколайович уклав контракт до літа 2024 року, українець може вибороти трофей.

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Мова про Кубок Італії-2021/22.

У нинішньому кубковому розіграші, ще до Шевченка, Дженоа пробився до 1/16 фіналу, де 14 грудня на своєму полі прийме іншого аутсайдера Серії А – Салернітану. Є всі шанси проходити до 1/8 фіналу Кубку Італії.

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А там, як уже відомо, на переможця пари Дженоа – Салернітана чекає Мілан. Гра відбудеться на "Сан-Сіро" у січні. Шева проти своєї колишньої команди – оце була б битва!

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

Утім, у букмекерів Дженоа поки що лише 13-й претендент на виграш Кубку Італії – з коефіцієнтом 150. А головним фаворитом є чинний володар трофея – Ювентус.

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Котирування на виграш Кубка Італії-2021/22

Ювентус – 3.00

Інтер – 3.75

Аталанта – 5.50

Мілан – 6.50

...Дженоа – 150.0

Шевченко і його команда / Фото: Getty Images

Зазначимо, що за свою історію Дженоа виграв дев'ять чемпіонатів Італії та один національний кубок – але все це було ще до Другої світової.

Очоливши "грифонів", Шевченко заявив: "Почнімо разом цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа її велику історію".