Шевченко може відразу виграти з Дженоа трофей: треба здолати Мілан

Шевченко і трофей Кубка Італії / Фото: Getty Images
Перед новим тренером Дженоа Андрієм Шевченком стоїть складне завдання – врятувати "грифонів", що перебувають у зоні вильоту в Серії А, від пониження в дивізіоні.
Водночас уже у дебютному сезоні в Дженоа, з яким Андрій Миколайович уклав контракт до літа 2024 року, українець може вибороти трофей.
Мова про Кубок Італії-2021/22.
У нинішньому кубковому розіграші, ще до Шевченка, Дженоа пробився до 1/16 фіналу, де 14 грудня на своєму полі прийме іншого аутсайдера Серії А – Салернітану. Є всі шанси проходити до 1/8 фіналу Кубку Італії.
А там, як уже відомо, на переможця пари Дженоа – Салернітана чекає Мілан. Гра відбудеться на "Сан-Сіро" у січні. Шева проти своєї колишньої команди – оце була б битва!
Утім, у букмекерів Дженоа поки що лише 13-й претендент на виграш Кубку Італії – з коефіцієнтом 150. А головним фаворитом є чинний володар трофея – Ювентус.
Котирування на виграш Кубка Італії-2021/22
- Ювентус – 3.00
- Інтер – 3.75
- Аталанта – 5.50
- Мілан – 6.50
- ...Дженоа – 150.0
Зазначимо, що за свою історію Дженоа виграв дев'ять чемпіонатів Італії та один національний кубок – але все це було ще до Другої світової.
Очоливши "грифонів", Шевченко заявив: "Почнімо разом цю нову пригоду, щоб повернути Дженоа її велику історію".