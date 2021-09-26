25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Легенди українського футболу привітали Усика в Лондоні (фото)

Сергій Шаховець
26 вересня, 12:17
Під час чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем" були присутні багато знаменитостей

Шевченко і Ярмоленко привітали Усика з перемогою / Фото: Twitter, Инстаграм, Колаж: Сьогодні

Ми повідомляли, що підтримати свого земляка прийшли Віталій Кличко, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Лілія Подкопаєва...

Читайте також: Потрібно зашитися: Віталій Кличко видав новий перл після перемоги Усика

Реклама

Відразу після поєдинку фотографіями в компанії з новоспеченим чемпіоном поділилися Андрій Шевченко і футбольний агент Вадим Шаблій в компанії гравця збірної України та лондонського Вест Хема Андрія Ярмоленка.

Екс-тренер збірної України на фото по-дружньому обійняв Усика за плечі і підписав свій пост в Twitter словами:

"Вітаємо чемпіона!"

Реклама

А Вадим Шаблій в обіймах з Усиком і Ярмоленко запостив спільне фото у себе в Instagram.

Нагадаємо, що в ніч на неділю український супертяж Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Усик переміг Джошуа суддівським рішенням / Фото: Reuters

Після поєдинку український боксер заявив, що хоче провести бій-реванш на НСК "Олімпійський" в Києві.

Читайте також: Усик вже король! Українець злетів у рейтингах боксерів

Реклама

Реклама