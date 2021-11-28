28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шева у крові?! Що з обличчям української легенди

Андрій Трофімов
28 листопада, 17:27
Головний тренер Дженоа підтримав акцію у боротьбі проти домашнього насильства. Шевченко показав червону картку всім ґвалтівникам

Шевченко проти домашнього насилля

Сьогодні в Італії пройшов матч 14-го туру Серії А. На виїзді Дженоа зіграла внічию з Удінезе. Андрій Шевченко залишився задоволеним результатом.

Але уважні вболівальники не могли не помітити, що на обличчі тренера була кривава смужка. Що це? Шеву побили?

Реклама

Пояснюємо. Це не кров, а фарба. Справа в тому, що в Італії відбувається акція на підтримку руху проти домашнього насильства. Багато гравців та тренерів перед виходом на поле намалювали на обличчі червону смужку, що символізує червону картку насильству проти жінок.

А на післяматчевий коментар Андрій Миколайович прийшов навіть зі своєрідною позначкою – червона смужка на білому тлі. Так наш тренер наголосив, що він проти насильства.

Реклама

До речі, рік тому з такою самою смужкою грав Кріштіану Роналду, який тоді виступав за Ювентус.