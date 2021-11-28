Шева в крови?! Что с лицом украинской легенды

Шевченко - против домашнего насилия

Сегодня в Италии прошел матч 14-го тура Серии А. На выезде Дженоа сыграла вничью с Удинезе. Андрей Шевченко остался доволен результатом.

Но внимательные болельщики не могли не заметить, что на лице тренера была кровавая полоска. Что это? Шеву побили?

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Объясняем. Это не кровь, а краска. Дело в том, что в Италии проходит акция в поддержку движения против домашнего насилия. Многие игроки и тренеры перед выходом на поле нарисовали на лице красную полоску, что символизирует красную карточку насилию против женщин.

А на послематчевый комментарий Андрей Николаевич пришел даже со своеобразным значком – красная полоска на белом фоне. Так наш тренер подчеркнул, что он против насилия.

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Кстати, год назад с такой же полоской играл Криштиану Роналду, который тогда выступал за Ювентус.