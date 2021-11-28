28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Шева в крови?! Что с лицом украинской легенды

Андрей Трофимов
28 ноября, 17:27
Главный тренер Дженоа поддержал акцию в борьбе против домашнего насилия. Шевченко показал красную карточку всем насильникам

Шевченко - против домашнего насилия

Сегодня в Италии прошел матч 14-го тура Серии А. На выезде Дженоа сыграла вничью с Удинезе. Андрей Шевченко остался доволен результатом.

Но внимательные болельщики не могли не заметить, что на лице тренера была кровавая полоска. Что это? Шеву побили?

Реклама

Объясняем. Это не кровь, а краска. Дело в том, что в Италии проходит акция в поддержку движения против домашнего насилия. Многие игроки и тренеры перед выходом на поле нарисовали на лице красную полоску, что символизирует красную карточку насилию против женщин.

А на послематчевый комментарий Андрей Николаевич пришел даже со своеобразным значком – красная полоска на белом фоне. Так наш тренер подчеркнул, что он против насилия.

Реклама

Кстати, год назад с такой же полоской играл Криштиану Роналду, который тогда выступал за Ювентус.