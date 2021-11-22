Шева опустився в зону вильоту: на якій сходинці Дженоа після поразки від Роми

Шева - в зоні вильоту / Фото: Twitter

Домашні стіни не допомогли Дженоа здобути бодай нічию у прем'єрному поєдинку за Андрія Шевченка – "грифони" програли Ромі 0:2.

Причому поразка Шеви від Жозе Муорінью виявилася тренерською, адже обидва м'ячі у ворота Дженоа наприкінці зустрічі забив Фелікс Афена-Г'ян, якого коуч римлян випустив на заміну.

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Шевченко почав у Дженоа з поразки / Фото: Twitter

Якщо до цього матчу Дженоа посідала 17-й рядок у Серії А, то після поразки від Роми опустилася на 18-у сходинку – до зони вильоту.

Але попереду ще 25 турів для виправлення ситуації. Можливо, збудеться побажання, адресоване португальцем Моурінью Шеві до гри: "Програти дебютний матч, але потім виграти багато трофеїв".

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РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ

28 листопада Удінезе – Дженоа (Серія А)

Удінезе – Дженоа (Серія А) 1 грудня Дженоа – Мілан (Серія А)

Дженоа – Мілан (Серія А) 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)

Ювентус – Дженоа (Серія А) 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)

Дженоа – Сампдорія (Серія А) 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)

Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії) 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)

Лаціо – Дженоа (Серія А) 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

Раніше Шевченко зробив найпафоснішу заяву у своїй кар'єрі. "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як виграш Ліги чемпіонів", – сказав Андрій.