12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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"Шева був великою скалкою в дупі". Одноклубник по Мілану розкрив секрет успіху українця

Сергій Шаховець
12 листопада, 16:42
Ексгравець Мілана Массімо Амброзіні пояснив, завдяки яким якостям Шевченко досягне результату в Дженоа

Андрій Шевченко проти Массімо Амброзіні / Фото: Getty Images

Андрій Шевченко вже повноцінно готує Дженоа до дебютного поєдинку під своїм керівництвом. Його партнер по Мілану, Массімо Амброзіні, як ніхто інший знає характер володаря "Золотого м'яча-2004".

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44-річний італієць упевнений, що педантичність Андрія Миколайовича, а також допомога Мауро Тассотті відіграють ключову роль у клубній роботі українського фахівця.

" Як гравець, він був великою скалкою в дупі, якщо ви не віддали йому м'яч так, як він хотів. Але зрештою ви знали, що він має рацію.

Увага до деталей послужить йому і в цій новій пригоді. Андрій має достатній ентузіазм і скромність. Його робота буде нелегкою, але він це усвідомлює, і це також важливо.

Дженоа – гарна нагода. Його тренерський штаб добре попрацював зі збірною України, але Андрій ніколи не працював з командою щодня. Я вважаю, що він досягне успіху і в Дженоа.

Співробітництво з Мауро Тассотті, який вже має великий досвід у серії А, буде важливим, тому що він знає, як знизити або збільшити тиск. Мауро був для нас притулком, у нього завжди була думка, яка змушувала замислитися. Він дуже допоможе Шевченку", – сказав Амброзіні в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

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А нещодавно ми розповідали, що турецька федерація розглядала Андрія Шевченка як кандидата на посаду наставника національної збірної Туреччини.

Нагадаємо, що дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

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Зараз Дженоа посідає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

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