"Шева був великою скалкою в дупі". Одноклубник по Мілану розкрив секрет успіху українця

Андрій Шевченко проти Массімо Амброзіні / Фото: Getty Images

Андрій Шевченко вже повноцінно готує Дженоа до дебютного поєдинку під своїм керівництвом. Його партнер по Мілану, Массімо Амброзіні, як ніхто інший знає характер володаря "Золотого м'яча-2004".

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44-річний італієць упевнений, що педантичність Андрія Миколайовича, а також допомога Мауро Тассотті відіграють ключову роль у клубній роботі українського фахівця.

" Як гравець, він був великою скалкою в дупі, якщо ви не віддали йому м'яч так, як він хотів. Але зрештою ви знали, що він має рацію.

Увага до деталей послужить йому і в цій новій пригоді. Андрій має достатній ентузіазм і скромність. Його робота буде нелегкою, але він це усвідомлює, і це також важливо. Дженоа – гарна нагода. Його тренерський штаб добре попрацював зі збірною України, але Андрій ніколи не працював з командою щодня. Я вважаю, що він досягне успіху і в Дженоа. Співробітництво з Мауро Тассотті, який вже має великий досвід у серії А, буде важливим, тому що він знає, як знизити або збільшити тиск. Мауро був для нас притулком, у нього завжди була думка, яка змушувала замислитися. Він дуже допоможе Шевченку", – сказав Амброзіні в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

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А нещодавно ми розповідали, що турецька федерація розглядала Андрія Шевченка як кандидата на посаду наставника національної збірної Туреччини.

Нагадаємо, що дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада – вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

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Зараз Дженоа посідає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

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