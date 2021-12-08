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Шестирічна донька Кличка захопилася боксом: Володимир не знає, як її відмовити

Андрій Трофімов
8 грудня, 12:15
Знаменитий боксер Володимир Кличко не в захваті від захоплень своєї юної доньки. Кайя Євдокія захоплюється боксом і може піти стопами свого легендарного батька

Володимир Кличко з дочкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Кайя Євдокія з'явилася на світ 2014 року, а 2018-го Кличко розбігся зі своєю нареченою Хейден Панеттьєр. Зараз дівчинка живе з бабусею в Україні.

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Володимир зізнався, що зараз дівчинка має два захоплення: коні та бокс.

"У доньки два захоплення. Перше: коні. Всі дівчата люблять це, навіть не знаю, чому. Друге: бокс. Не знаю, звідки це", – пожартував боксер в інтерв'ю news.in-24.com.

Втім, Кличко буде не в захваті, якщо дівчинка вирішить присвятити своє життя боксу. Але ухвалить будь-яке її рішення.

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"Що ви робитимете, якщо ваша дочка скаже: "Я теж хочу бути боксером"? Я сподіваюся, що так не вийде. Але я не можу вплинути на це. Хоч би який шлях вона вибрала – я підтримаю", – додав Володимир.

Раніше ми писали, що Кличко в бігах: слідчі Німеччини розпочали розшук. Колишній чемпіон світу взяв участь у зйомках нового пригодницького реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями".