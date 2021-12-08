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Шестилетняя дочь Кличко увлеклась боксом: Владимир не знает, как ее отговорить

Андрей Трофимов
8 декабря, 12:15
Знаменитый боксер Владимир Кличко не в восторге от увлечений своей юной дочери. Кайя Евдокия увлекается боксом и может пойти по стопам своего легендарного отца

Владимир Кличко с дочерью / Фото: Коллаж: Сегодня

Кайя Евдокия появилась на свет в 2014 году, а в 2018-м Кличко разбежался со своей невестой Хейден Панеттьер. Сейчас девочка живет с бабушкой в Украине.

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Владимир признался, что сейчас девочка имеет два увлечения: лошади и бокс.

"У дочери два увлечения. Первое: лошади. Все девушки любят это, даже не знаю почему. Второе: бокс. Не знаю, откуда это", – пошутил боксер в интервью news.in-24.com.

Впрочем, Кличко будет не в восторге, если девочка решит посвятить свою жизнь боксу. Но примет любое ее решение.

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"Что вы будете делать, если ваша дочь скажет: "Я тоже хочу быть боксером"? Я надеюсь, что так не получится. Но я не могу повлиять на это. Какой бы путь она ни выбрала – я поддержу", – добавил Владимир.

Ранее мы писали, что Кличко в бегах: следователи Германии начали розыск. Бывший чемпион мира принял участие в съемках нового приключенческого реалити-шоу "Погоня за знаменитостями".