14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Шериф – Шахтар: у прямій трансляції матч покаже Shakhtar TV

Андрій Трофімов
14 вересня, 18:57
У першому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа з Молдови

Юнаки "гірників" готові до єврокубків / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після паузи майже в півтора року, пов'язаної з пандемією, повертається Юнацька ліга УЄФА. 15 вересня в Тирасполі юнаки Шахтаря зустрінуться з Шерифом.

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"Дуже скучили за єврокубковими матчами, адже була тривала перерва. Всі хлопці чекають ігри з Шерифом і хочуть перемогти. Потрібно постаратися якісно провести цей поєдинок і добитися позитивного результату, так як завжди важливо вдало почати турнір. У внутрішньому чемпіонаті справи йдуть добре, що ще більше додає впевненості. Гра з Шерифом буде чимось новим: суперник став чемпіоном Молдови, і ми налаштовуємося серйозно" , – говорить захисник "гірників" Андрій Булеза.

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Шериф U19 вперше в історії виступить на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА. Найвище досягнення тираспольців – участь в стикових поєдинках через Шлях чемпіонів в сезоні-2019/20, де в серії пенальті противник поступився ровесникам із сербської Црвени Звєзди.

Матч Шериф – Шахтар розпочнеться о 12:00 і буде в прямому ефірі показаний на Shakhtar TV.

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