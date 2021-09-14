Шериф – Шахтер: в прямой трансляции матч покажет Shakhtar TV

Юноши "горняков" готовы к еврокубкам / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После паузы почти в полтора года, связанной с пандемией, возвращается Юношеская лига УЕФА. 15 сентября в Тирасполе юноши Шахтера встретятся с Шерифом.

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"Очень соскучились по еврокубковым матчам, ведь был длительный перерыв. Все ребята ждут игры с Шерифом и хотят победить. Нужно постараться качественно провести этот поединок и добиться позитивного результата, так как всегда важно удачно начать турнир. Во внутреннем чемпионате дела идут хорошо, что еще больше придает уверенности. Игра с Шерифом будет чем-то новым: соперник стал чемпионом Молдовы, и мы настраиваемся серьезно", – говорит защитник "горняков" Андрей Булеза.

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Шериф U19 впервые в истории выступит на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. Наивысшее достижение тираспольцев – участие в стыковых поединках через Путь чемпионов в сезоне-2019/20, где в серии пенальти противник уступил cверстникам из сербской Црвены Звезды.

Матч Шериф – Шахтер начнется в 12:00 и будет в прямом эфире показан на Shakhtar TV.